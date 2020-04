Coronavirus et confinement : les contrôles se multiplient sur les routes avant les vacances

A l’approche de ce premier week-end de vacances de Pâques, les forces de l’ordre multiplient les contrôles sur tous les axes du département du Gard. En pleine épidémie de coronavirus, les autorités craignent des déplacements non autorisés, en infraction avec les mesures de confinement. Dans le Gard, une « forte présence continue des unités de police et de gendarmerie » est assurée sur le réseau principal (autoroute, péages, routes nationales) et sur les routes départementales.

La préfecture rappelle ainsi qu’il ne doit y avoir « aucun départ en vacances scolaires même pour rejoindre sa résidence secondaire ».

Des contrôles ont déjà été organisés sur les communes de : Roquemaure, Laudun L'Ardoise, Remoulins, Pont Saint Esprit, Nîmes, ou encore Saint Gervais. D’autres se poursuivent en front de mer (Aigues-Mortes et le Grau-du-Roi), autour des agglomérations et dans l'arrière pays.