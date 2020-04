Coronavirus : en Haute-Loire, la police montre du doigt ceux qui ne respectent pas le confinement

Quand on veut pas comprendre.... En Haute-Loire, les policiers du Puy-en-Velay ont décidé de dénoncer systématiquement les personnes qui ne respectent pas le confinement, en les photographiant en plein contrôle, tout simplement.

C'est ce qu'on appelle la pratique du "Name and shame" en anglais. Qu'on pourrait traduire par "nommer et couvrir de honte". Les policiers du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, ont décidé de l'appliquer lors des contrôles sur le respect du confinement, mis en place pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Malgré le martèlement quotidien des autorités, en Haute-Loire, ils contrôlent encore des gens qui ne respectent pas les règles et sortent de chez eux pour des motifs.... plus que discutables. Fatigués, les policiers ont décidé de dénoncer cette attitude non-citoyenne sur Twitter, photo à l'appui.

Les "zéros du quotidien"

Dans ce tweet, on peut lire, "On vous présente les "zérosduquotidien" à Aiguilhe (le long de la Borne) qui ont été verbalisés vers 19H15 (dont un pour la 3ème fois) en pleine installation de leur camp à la Davy Crockett. A ce niveau là ce n'est plus vraiment du relâchement" ironisent-ils.

Quelques jours plus tôt, ils avaient déjà twitté quelques opérations de contrôles, là aussi, photo à l'appui.

Parions que ça dissuadera les prochains récalcitrants.