Un Aveyronnais a tiré un coup de fusil de chasse en l'air, agacé par un homme et sa fille qui promenaient leur chien en pleine nuit alors que le confinement est en vigueur. Il a été placé en garde à vue.

Coronavirus et confinement : un Aveyronnais énervé par des promeneurs tire un coup de fusil en pleine nuit

Dans l'Aveyron, un habitant d'une quarantaine d'années n'a visiblement pas supporté qu'un père et sa fille se promènent avec leur chien, en pleine nuit et en pleine période de confinement liée au Covid-19.

Les gendarmes aveyronnais racontent sur leur page facebook, que vers 23h30, dans le secteur de Laissac, cet individu a reproché aux promeneurs de ne pas respecter le confinement et d'avoir fait aboyer ses propres chiens. Il a alors pris son fusil de chasse en les menaçant et a tiré en l'air. Il a été interpellé le lendemain et placé en garde à vue par les gendarmes de Laissac pour violences avec usage d'une arme. Il doit être convoqué devant la justice au dernier trimestre 2020. Son fusil a été confisqué pour être détruit.