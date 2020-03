Coronavirus et confinement : un coup de gueule des gendarmes de Savoie

Certains confondent toujours confinement et vacances. Un couple de Lyonnais et ses deux enfants ont randonné à skis dimanche aux Saisies. Ils ont d'abord refusé de rejoindre les gendarmes qui voulaient les contrôler, et ont ensuite expliqué qu'ils ignoraient les consignes de confinement...