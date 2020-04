Un gendarme de La Bassée (Nord) a été frappé à coups de poing mercredi lors d'un contrôle d'identité lié au coronavirus. Son agresseur, un jeune homme de 23 ans, a été interpellé et placé en garde à vue.

Coronavirus et confinement : un gendarme du Nord agressé lors d'un contrôle d'identité

Un plein confinement lié à l'épidémie de coronavirus, certaines opérations de contrôle tournent mal. Mercredi 8 avril, un gendarme de La Bassée, dans le Nord, a été agressé alors qu'il patrouillait en VTT avec un collègue sur le chemin de halage entre les communes de Salomé et d'Hantay. Un jeune homme de 23 ans, qui a refusé de décliner son identité, a insulté puis frappé le militaire de coups au visage.

Immédiatement maitrisé et interpellé, l’agresseur a continué d’injurier les gendarmes jusqu’à l’arrivée de renforts.

Il a finalement été placé en garde à vue, mais n'y était plus vendredi matin. Selon la gendarmerie, le mis en cause a tenu des propos incohérents. Il a été hospitalisé sous contrainte et admis au centre hospitalier psychiatrique de Fontant à Lille.

Toujours d'après les gendarmes, ce jeune homme demeure à Lille mais avait rejoint le domicile familial d'Hantay depuis le début du confinement.