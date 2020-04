Un jeune homme de 19 ans a été placé en garde à vue pour avoir violé à de multiples reprises les obligations liées au confinement et au couvre-feu. Il sera jugé par le tribunal correctionnel de Perpignan le 2 juin prochain.

Coronavirus et confinement : un Perpignanais verbalisé dix fois en dix jours

Le confinement, visiblement, lui s'en moque totalement. Un jeune homme de 19 ans a été interpellé et placé en garde à vue ce mardi 7 avril au soir, par les enquêteurs du service départemental de nuit du commissariat de police de Perpignan, pour avoir violé à de multiples reprises les obligations liées au confinement et au couvre-feu.

Il refuse de s'arrêter lors d'un contrôle des gendarmes

Les policiers de la BAC ont verbalisé le mis en cause cinq fois en une semaine à peine, dans différents quartiers de Perpignan. Après plusieurs recoupements, les enquêteurs se sont aperçus que le jeune homme avait également été contrôlé par les policiers municipaux de Perpignan et par les militaires de la gendarmerie dans les communes du Boulou, de Villeneuve-la-Rivière et de Pollestres.

Dans cette dernière ville, le conducteur s’était même rendu coupable d’un refus d’obtempérer aux sommations de s’arrêter. C’est donc un total de 11 contraventions qui ont été dressées à son encontre entre le 25 mars et le 6 avril 2020.

Jugé le 2 avril à Perpignan

Entendu, ce Perpignanais, résident du quartier Saint Martin et défavorablement connu des services de police, a reconnu ne pas se conformer au confinement sans jamais avancer la moindre raison valable. L'homme sera jugé devant le tribunal correctionnel de Perpignan le 2 juin 2020.