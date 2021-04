Coronavirus : la police vigilante ce week-end sur la côte-basque, face au relâchement des comportements

Attention au laisser-aller. Les contrôles de police sont renforcés ce week-end du 17 au 18 avril, au Pays Basque afin de faire respecter les mesures mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19. En effet, un certain relâchement est constaté par les autorités à mi-parcours du confinement. La police en appel donc à la responsabilité de chacun afin de respecter le couvre feu, le port du masque sur le visage et les distances de dix kilomètres autour des lieux de résidence.

Discours de fermeté et de responsabilité

Le commissaire Julien Safieddine, adjoint au patron du district de la côte basque pilote les opérations. Il en appel à la responsabilité de chacun pour sortir de la pandémie : "Dans une période effectivement encore charnière où le virus circule avec des variantes que l'on ne maîtrise pas forcément, j'appelle surtout à la responsabilité de nos concitoyens pour respecter les mesures sanitaires, les mesures de couvre feu, surtout avec l'arrivée des beaux jours et essentiellement le week-end après 19 heures sur le bord des plages. Nos effectifs sont pleinement engagés dans ce dispositif. Nous faisons vraiment preuve du recul nécessaire, mais avec la fermeté qui s'impose compte tenu des contraintes sanitaires. Nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui que de tenir bon, parce que c'est à mon sens la seule solution de freiner ce virus. Le temps que la majorité de nos concitoyens soient vaccinés en espérant que ça se fasse le plus rapidement possible, naturellement."

55 verbalisations le week-end dernier

Le week-end des 10 et 11 avril 2021, ce sont 55 verbalisations à 135 euros chacune qui ont été établies sur la côte basque par les policiers. Dix, l'ont été, pour des déplacements supérieurs à dix kilomètres autour du domicile, quatre pour le non port du masque et le reste pour des déplacements non justifiés pendant le couvre-feu.