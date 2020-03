Coronavirus - Forte tension en Bourgogne-Franche-Comté avec 193 patients en réanimation ce samedi

Ce samedi 28 mars, 717 malades contaminés au coronavirus sont hospitalisés, soit 27 de plus que la veille, dont 193 en réanimation en Bourgogne-Franche-Comté. En cumulé, l'Agence Régionale de Santé déplore 153 décès, soit 14 ces dernières 24 heures. Par ailleurs, près de 500 patients sont désormais sortis d’hospitalisation. La tension est forte sur le système de santé régional, ainsi 50 patients sont en cours de transfert vers d'autres régions.

Solidarité interrégionale, le transfert de 50 patients est en cours

Pour soulager la tension de certains établissements de santé de Bourgogne-Franche-Comté, le transfert de 50 malades graves a démarré ce samedi, jusqu’à lundi vers les hôpitaux d’autres régions.

40 patients sont transférés vers les hôpitaux d'Auvergne-Rhône-Alpes (Puy-de-Dôme, de l’Allier et de l’Isère).

(Puy-de-Dôme, de l’Allier et de l’Isère). Une opération du même type est enclenchée pour 10 autres patients conduits dans les hôpitaux de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Bouches du Rhône, Var, Alpes Maritimes).

à lire aussi Les hôpitaux de Franche-Comté évacuent leurs premiers patients par avions sanitaires

Parmi eux, 16 patients transférés ce samedi

Ce samedi, 16 premiers patients ont pu être transférés en direction des régions ARA et PACA. Ils étaient jusqu’alors hospitalisés dans les établissements de première et deuxième ligne du Doubs, du Territoire de Belfort, de Haute-Saône, de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire.

Ces mouvements ont été organisés avec la cellule de régulation régionale, pilotée par les CHU de Besançon et de Dijon. Les malades sont évacués par différents moyens de transport définis suivant les destinations : avion, hélicoptères et moyens terrestres.