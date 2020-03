Coronavirus | France Bleu Breizh Izel répond à vos questions

Emission spéciale ce dimanche matin sur France Bleu Breizh Izel. Vous avez été très nombreux à poser des questions sur l'application concrète des mesures du Premier ministre.

Jardinerie / animalerie

La Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie appelle à la fermeture jusqu’à nouvel ordre de toutes les jardineries et animaleries de France. "Dans le contexte actuel, l’heure est à la solidarité de la nation, il en va de notre responsabilité à tous." Mais la chaîne de magasins Maxi Zoo, annonce ce dimanche matin l'ouverture de ses magasins, dont celui de Quimper, zone de Gourvily.

Jardinage / élagage

Cela semble possible pour les entreprises qui interviennent chez les particuliers de maintenir leur activité. Le patron de Kerne Elagage, une grosse entreprise du Finistère, 80 salariés, pense continuer la semaine prochaine. Il va demander à ses employés de rester à distance des clients, ne pas faire signer de feuille d'intervention, et porter masques si besoin de contact avec clients.

Indemnités garde enfants

Selon un avocat spécialiste droit du travail : il y a un congé spécifique de 14 jours, renouvelable. Les indemnités couvreraient l'ensemble du salaire "un arrêt de travail sans jour de carence et une prise en charge au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale." S’agissant de l’indemnité complémentaire conventionnelle ou légale, elle s’applique également sans délai de carence pour les personnes exposées au coronavirus.

La Poste

Pas de consignes de fermeture des services en interne pour l'instant, que ce soient bureaux ou tournées, d'après les syndicats. Mais certains bureaux de poste seront fermés, comme à Plougastel-Daoulas. "Des comités santé securité et conditions de travail ont été convoqués et auront lieu en début de semaine" d'après Isabelle Le Guillou, secrétaire générale de la CGT FAPT 29-Sud. Lors de ces réunions, la direction et les syndicats devront regarder dans le détail comment accueillir les usagers et si les bureaux ne doivent pas fermer. La question du maintien du service "veiller sur mes parents" sera également au menu des réunions.

Déchetteries

Elles restent ouvertes à Quimper, jusqu'à nouvel ordre. Pas de contact avec les agents municipaux, donc pas de raison de fermer. On peut penser que ce sera le cas dans les autres communes. Nous sommes dans l'attente d'une confirmation de la Préfecture.

Garage auto

Nous avons appelé le Conseil national des professions de l'automobile, le président dans le Finistère ne sait pas si les garages resteront ouverts. Une réunion du syndicat est prévue demain matin. On s'oriente sans doute vers la fermeture des garages avec une possible réquisition pour l'entretien des ambulances, taxis, etc.

Obsèques et mariages et messes

"_Les célébrations de baptême et de mariage sont reportées_" nous a confié en direct ce matin monseigneur Laurent Dognin, évêque de Quimper et Léon. Les célébrations d'obsèques ne peuvent pas avoir lieu dans l'église, "car ce serait un rassemblement". Il explique que les prêtres sont disposés à organiser un temps de prière au cimetiere, et par la suite des messes seront célébrées pour tous les défunts quand les messes seront à nouveau autorisées.

Vétérinaires

Ils devraient rester ouverts, surtout pour les urgences. C'est la première tendance que nous constatons auprès des professionnels. Des réunions sont prévues au ministère de l'agriculture en fin d'après-midi nous a expliqué Philippe Hénaff, le président de l'Ordre des vétérinaires en Bretagne

Agroalimentaire

Fermeture ou pas ? Richard Girardot, président de l'Association des industries agroalimentaires, a précisé hier que "le secteur a obtenu du ministère de l'Economie que le secteur agroalimentaire soit considéré comme prioritaire pour l'attribution de masques de protection aux salariés". Mais cette déclaration est à prendre avec des pincettes car elle a été faite avant les annonces du Premier ministre.

Droit de retrait en grande surface

D'après un avocat spécialiste du droit du travail, "cela semble compliqué d'exercer le droit de retrait, sauf si le salarié a des problèmes de santé et fait partie des populations à risques. Au regard de la jurisprudence, il faudrait un danger grave et éminent pour l'employé. Pour l'instant, ce sont des mesures pour éviter la propagation, mais pas de danger grave et éminent. Et en plus il y a des mesures hygiènes qui permettent de limiter ça."

Selon le site du gouvernement, "un salarié serait donc fondé à exercer son droit de retrait pour la seule situation où, en violation des recommandations du gouvernement, son employeur lui demanderait de se déplacer et de séjourner dans une zone d’exposition à risque à l’étranger ou dans une zone de circulation active du virus sur le territoire national en l’absence d’impératif".