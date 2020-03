Plus personne dans les rues d'Arras entre 22h et 5h du matin dès samedi 21 mars. Plus de mineurs dehors entre 18h et 6h à Hautmont près de Maubeuge. Les premières villes du Nord et du Pas-de-Calais instaurent des couvre-feu contre l'épidémie de coronavirus.

Coronavirus : les premiers couvre-feu dans le Nord et le Pas-de-Calais, à Arras et Hautmont

Ce sont les premières villes à interdire la circulation aux personnes dans les rues la nuit dans le Nord Pas-de-Calais. A partir de samedi 21 mars, plus un chat dans les rues d'Arras entre 22h et 5h du matin. Seuls les professionnels de la santé, les forces de l'ordre, les services de secours et de propreté peuvent circuler.

Plus un seul jeune dans les rues de Hautmont à partir de 18 heures et jusqu'à 6 heures du matin, s'il n'est pas accompagné d'un adulte. Le maire instaure un couvre-feu pour les mineurs après des attroupements d'adolescents le soir, malgré le confinement en période d'épidémie du coronavirus.

135 euros d'amende pour les parents

En cas d'urgence, le mineur peut être raccompagné chez ses parents par la police ou la gendarmerie, et les parents s'exposent à une amende de 135 euros. Ce couvre-feu entre en vigueur dès samedi 21 mars, et court jusqu'au 30 avril. Il est valable sur tout le territoire de la commune, en particulier les quartiers du Bois du Quesnoy, du fort, des exotiques et du centre ville.