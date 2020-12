Coronavirus : "il faut garder le masque à la maison pour Noël", prévient un docteur du Mans

Les fêtes de fin d'année seront inédites en 2020 à cause de la crise sanitaire. Le docteur Eric Lazard, médecin au Mans, prévient qu'il faut garder le masque à Noël même à l'intérieur, et renoncer aux grands rassemblements le 31.

Que faire le soir de Noël ? Qui inviter la nuit du Réveillon ? Ces questions deviennent un véritable casse-tête cette année, à cause de la crise sanitaire.

Ce jeudi soir, Jean Castex le Premier ministre va présenter les prochaines levées prévues des restrictions, à commencer par le déconfinement, programmé pour le 15 décembre.

Pas de réouverture des cinémas ?

Les salles de théâtre et de cinéma dont la réouverture était prévue pourrait prendre encore leur mal en patience. Pour Eric Lazard, docteur au Mans, pas sûr que cela ait un intérêt quelconque.

"Les gestionnaires de salle savent faire respecter les gestes barrières dans ces grands espaces, ils font ce qu'il faut. Quand on fait les courses, on se dit que ce n'est pas forcément dans une salle de cinéma que le virus se transmet", explique-t-il.

Noël masqué

Pour lui, il faudra surtout être vigilant à Noël, et "garder le masque dans la maison". Eric Lazard assure que "celui qui prépare à manger doit le faire seul, se laver les mains régulièrement. On ne partage pas les couverts, chacun se protège et protège les autres".

Pour le 31, Eric Lazard recommande de ne pas forcément annuler sa soirée, mais d'être très prudent. "Si vous faites une soirée à 30, il faudra la faire dans un hangar. Il faut respecter les distanciations sociales pendant la soirée", commence-t-il.

"L'un des invités pourraient même faire office de pilote, comme c'est le cas quand quelqu'un ne boit pas et ramène les autres", poursuit le médecin.

Dépistage massif pas forcément utile

Un sondage révèle que pour réduire les risques, un quart des Français souhaite se faire dépister avant les fêtes de fin d'année. Cela aurait une utilité limitée, assure Eric Lazard.

"Cela ne sert pas à grand chose. Si vous vous faites dépister le 23, rien ne dit que vous ne serez pas malade le 25, et qu'entre le 23 et le 25 vous ayez contaminé votre famille. Cela peut au contraire donner un faux sentiment de sécurité", analyse le médecin.