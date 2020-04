Coronavirus : Il reçoit une lettre homophobe avec en plus un lien au covid-19, un nîmois porte plainte

Ce vendredi, un Nîmois vient de déposer une pré-plainte en ligne auprès du commissariat. Il a reçu une lettre anonyme dans sa boîte aux lettres. Un texte puant l'accusant, puisqu'il est homosexuel, d'être un terrain favorable pour le COVID-19. Une lettre qui lui demande de se faire discret, de pas toucher les poignées de porte et de ne pas composer le digicode à l'entrée de l'immeuble mais de se servir exclusivement de sa clef. "Dans un premier temps, confie-t-il, j'ai ressenti de la colère, de l'incompréhension. Mes premières questions ont été de me demander qui avait pu déposer ce courrier dans ma boîte. Qui et pourquoi ? (..) le voisin d'en face, quelqu'un qui m'en veut, un client lié à mon job ?"

"Nous n'avons rien contre les homosexuels mais nous savons que vous serez porteur avant les autres, comme le sida l'a été" Extrait de la lettre anonyme

Cet homme jeune, Arnaud, agent immobilier, n'a dans un premier temps pas voulu porter plainte. "J'ai déchiré la lettre." Il voulait traiter cette affaire par le mépris. Avant de se raviser après discussion avec sa famille et des proches. Et aujourd'hui, il est résolu à poursuivre en justice.

"Il m'a fallu dans un premier temps digérer ce courrier (...) laisser passer la nuit, réfléchir plutôt que d'exploser. On ne fait rien de bien dans la précipitation." Arnaud

Des milliers de partages sur Facebook

S'est-il senti plus fort, sur le coup ? En couple, il a surtout pris du recul, minimisé sa propre situation, au regard de notre quotidien, à tous : le confinement, et la pandémie de covid-10 : "J'ai autre chose à faire que de déranger les services de police pour ce genre de problème, explique-t-il. Ma première réaction, ça a été ça. Il y a des gens qui meurent tous les jours, qui sont dans des hôpitaux, qui sont en état de détresse respiratoire à cause du coronavirus(..) donc je me suis dit "autant entériner l'histoire". Et puis après réflexion j'ai fait mes démarches en ligne, j'attends un rendez-vous au commissariat de Nîmes pour pouvoir déposer plainte en bonne et due forme".

Il finit par publier sa lettre sur les réseaux sociaux, sur son compte Facebook personnel. Et il reçoit très vite de nombreux soutiens. Son "post" est partagé plusieurs milliers de fois. Mais Facebook a supprimé sa publication dans la nuit prétextant "qu'elle n'était pas correcte, et ne rentrait pas dans les codes de Facebook".

Maintenant qu'il officialise sa démarche, "surtout pour les autres", il veut maintenant aller au bout de la démarche "jusqu'au bout de ce que la police pourra (lui) dire", parce que ce "genre de comportement n'a pas lieu d'être".