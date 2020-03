Coronavirus : il y a un rush, mais "pas de pénurie" dans les supermarchés de Côte-d'Or

La France entre dans sa deuxième journée de confinement ce mercredi, pour tenter de mettre fin à l'expansion de l'épidémie de Coronavirus Covid-19 en France. Depuis samedi soir déjà, seuls les magasins alimentaires sont ouverts. Par peur de manquer et pour éviter de sortir, certains font des stocks. On fait le point sur la situation derrière les rayons, avec Laurent Dieusaert qui gère l'Intermarché de Fleurey-sur-Ouche.

Certains rayons sont vides dans les supermarchés de Côte-d'Or. Y-a-t-il une pénurie ?

Il y a eu beaucoup de vente depuis vendredi. C'est vide par rapport à d'habitude, mais il y a encore de quoi se nourrir ! On a quelques mois d'avance sur les stocks. Il n'y a pas de pénurie dans le sens où la matière première existe. Il faut laisser du temps à nos fournisseurs pour reproduire de la marchandise. Comme tous les hyper et super sont dans cette situation, les logisticiens sont en sur-commande et saturés. Tous les maillons de la chaîne sont mobilisés pour répondre à ce pic d'achat.

Combien de temps faudra-t-il pour que les rayons soient à nouveau remplis ?

Il va falloir une grosse semaine pour que les produits soient réacheminés. Les producteurs se sont engagés à reproduire : ils vont arrêter certaines références pour produire les plus demandées. Si on prend le rayon de pâtes par exemple, certains types de pâtes laisseront leur place à d'autres. Il va falloir changer ses habitudes, accepter parfois de ne pas trouver la référence dont on a l'habitude, et porter son choix sur une autre marque.

"Il va falloir s'adapter à la situation, mais il n'y a pas de pénurie" - Laurent Dieusaert

Ce n'est pas la peine de venir acheter en masse, on peut venir faire ses courses petit à petit. Il va falloir s'adapter à la situation, mais il n'y a pas de pénurie, ni de panique à avoir.

Prenez-vous des mesures spécifiques pour les salariés exposés?

Sur les lignes de caisses on a mis des distances grâce aux marquages au sol, que nos clients respectent plutôt. En caisse, ils sont équipés de gants mais on a beaucoup de difficultés à trouver des masques... Alors que notre personnel fait face à notre clientèle, on n'a pas de caisse automatique. Pour éviter un trop long temps d'attente, toutes les caisses sont mobilisées.

La queue devant le Monoprix de Dijon, pour éviter toute proximité entre les clients © Radio France - Lou Bourdy

Comme en Italie, avez-vous pris des mesures pour éviter que des clients ne se servent en trop grande quantité d'un produit ?

Nous n'avons pas le pouvoir de police pour interdir quelque chose à quelqu'un. Simplement, pour certains clients qui achètent massivement des produits, on se permet de leur dire que ce n'est pas nécessaire : c'est du conseil et de la prévention.