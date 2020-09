Coronavirus : Jean Castex visé par une plainte concernant sa gestion de l'épidémie

Le collectif Victimes Coronavirus France dépose plainte ce jeudi et saisit la Cour de Justice de la République contre Jean Castex concernant sa gestion de l'épidémie de Covid-19. Il est reproché au Premier ministre de ne pas avoir pris suffisamment de "mesures nécessaires et proportionnées".

"Les victimes souhaitent que toutes les mesures nécessaires et proportionnées soient prises pour combattre la pandémie, de façon à permettre à la population de les observer sur du long terme." Voici ce qu'indique le communiqué du collectif Victimes Coronavirus France qui a annoncé ce jeudi, via son avocat Fabrice Di Vizio, qu'il portait plainte contre Jean Castex. Les plaignants reprochent au Premier ministre sa gestion de l'épidémie de coronavirus. Ils annoncent également avoir saisi la Cour de Justice de la République.

"Depuis sa nomination, le gouvernement n'a quasiment fait qu'inciter au retour à la vie économique et sociale", dénonce le cabinet d'avocat "En juillet, il n'a annoncé le port du masque en lieux clos qu'à la faveur du recours du cabinet Di Vizio au Conseil d'Etat. En août, un autre recours au Conseil d'Etat a permis d'obtenir le port du masque obligatoire au bureau, dans les écoles et universités. Mais entre les deux, dans certains départements, il a été quasiment impossible de se faire tester dans des délais raisonnables pendant l'été, et le problème persiste encore (…) Le comble, mi-septembre, _alors que le gouvernement nous annonce que la situation sanitaire s'aggrave fortement, il capitule en remettant la responsabilité de gestion de crise aux préfets de départements_, au risque d'une confusion majeure."

Dénonçant une situation qui leur est "insupportable", "les membres de l'association Victimes Coronavirus France, réunissant plus de 200 personnes qui ont perdu leurs proches ou ont été malades du Covid-19, saisissent ce 17 septembre la Cour de Justice de la République pour comprendre pourquoi la France échoue là où d'autres pays européens, à commencer par l'Italie, ont réussi à maîtriser la situation", indique le communiqué.

Plusieurs plaintes ont déjà été déposées par le cabinet Di Vizio, la première contre Agnès Buzyn et Edouard Philippe, la deuxième contre Olivier Véran, "déposées au nom de trois médecins-membres du collectif C19 qui ont déjà été auditionnés par la Cour ce 9 septembre en leur qualité de témoins", rappelle également le communiqué.