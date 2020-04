Coronavirus : les jeunes en Service Civique chez Unis-Cité continuent leur mission auprès des personnes âgées

En France une personne âgée (de plus de 75 ans) sur quatre souffre d’isolement social. Un sentiment d’isolement encore plus fort en cette période de confinement. C’est pour cela qu’à Nîmes et Alès dans le Gard l’association Unis-Cité a décidé de poursuivre sa mission auprès des personnes âgées.

Des appels téléphoniques plusieurs fois par semaine

Habituellement les jeunes en Service Civique (engagement volontaire sur des missions d’intérêt général de 6 à 12 mois) dans cette association se rendent au domicile des personnes âgées isolées pour passer un peu de temps avec elles mais en ce moment c’est donc impossible avec le confinement, ainsi pour continuer à entretenir le lien ces jeunes qui sont une trentaine entre Nîmes et Alès appellent plusieurs fois par semaine au téléphone les personnes âgées qu'ils accompagnent.

Manon est en Service Civique chez Unis-Cité Copier

Manon a 23 ans elle est en Service Civique depuis octobre chez Unis-Cité à Nîmes, elle accompagne trois dames de plus de 80 ans et pour elle c’était essentiel de rester en contact avec ces mamies : "grâce au téléphone je peux savoir si elles ont besoin de courses ou de portage de repas, pour les aider dans leur vie courante. On crée énormément de lien, et ça me fait plaisir aussi de les entendre car moi même je suis confinée, c'est un peu devenu comme de la famille".

Johanna est absolument charmante, je suis très seule alors ses appels me font beaucoup de bien" Francine 81 ans,

Francine et Johanna ont noué un vrai lien Copier

Johanna est service Civique chez Unis-Cité depuis octobre

Johanna aussi est en service Civique, cette jeune fille de 23 ans qui veut devenir assistante sociale a crée une très belle relation avec Francine 81 ans : "Avant j'allais la voir, mais depuis le confinement je l'appelle plusieurs fois par semaine, on parle de l'actualité du monde d'aujourd'hui et puis on rigole bien avec Francine". Mais Johanna a hâte de retrouver les dames qu'elle accompagne, elle ne peut s’empêcher de s’inquiéter pour elles : " C'est douloureux de savoir qu'elles sont toute seules, tant qu'elles me disent que ça va, qu'elles ne manquent de rien et qu'elles se languissent juste de la fin du confinement pour qu'on puisse se retrouver ça me rassure".

Note : le Service Civique est un engagement volontaire ouvert à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans (désirant consacrer 6 à 12 mois de leur vie au service des autres, sur des missions d’intérêt général telles que la solidarité et la lutte contre l’exclusion, l’éducation, l’environnement, le sport et la culture, etc.