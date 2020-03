Coronavirus : les parcs et les forêts sont interdits au public en Loire-Atlantique

Jusqu'au 31 mars, la préfecture de la Loire-Atlantique a décidé d'interdire entre autre l'accès aux jardins, aux lacs et aux forêts. Le but est de freiner la propagation du covid-19.

Après avoir interdit l'accès aux plages du littoral ce jeudi, la préfecture de Loire-Atlantique a décidé de durcir le ton pour contraindre les Ligériens à respecter le confinement.

À partir de ce samedi 21 mars à 8h00 et jusqu'au 31 mars, l'accès et la circulation en forêts publiques ou privées est interdit. Même chose pour les cours d'eau, les lacs, les plans d'eau, les parcs et jardins qu'ils soient clos ou non. Pendant cette période, il n'est pas possible d'aller pêcher ou chasser. La préfecture rappelle qu'en cas de non-respect de ces règles, l'amende est de 135 euros.