Coronavirus : l'entreprise marnaise Axon'Cable participe à la fabrication de respirateurs, mais pas uniquement

Comme de nombreuses entreprises qui ont réorienté leur activité afin de fabriquer des masques ou des blouses de protection, l'entreprise Axon'Cable spécialisée dans les câbles et l’inter-connectique de pointe, participe elle aussi à la lutte contre le coronavirus. Certaines des pièces qui sortent de son usine de Montmirail (Marne) sont utilisées pour fabriquer des respirateurs médicaux.

C'est en voyant les commandes doubler ces dernières semaines que Joseph Puzo, le patron d'Axon'Cable, s'est rendu compte de la finalité de ces pièces : "On fabrique ces câbles et ces composants de valves depuis 10 ans, mais ce sont des petits volumes. Quand on a vu que les commandes augmentaient on s'est aperçu que ces pièces servaient pour des respirateurs". Les clients sont en Allemagne, en Suisse, au Brésil, aux Etats-Unis et même Chine. "Et nous sommes en train de démarcher les fabricants partout dans le monde", précise Joseph Puzo.

200 visières de protection distribuées dans des Ehpad et des associations

L'entreprise n'en oublie pas pour autant d'être généreuse, puisque grâce à ses imprimantes 3D, elle a pu fabriquer et distribuer gratuitement plus de 200 visières de protection dans des Ehpad et des associations du secteur de Montmirail. Joseph Puzo explique : "Ce sont 2 salariés qui ont d'abord voulu essayer, ils ont fait des prototypes et ont vu que ce n'était pas si difficile donc _on a décidé de continuer_". La production se poursuit puisque les imprimantes fonctionne 24h sur 24.

Et l'entreprise ne s'arrête pas là, puisqu'elle planche sur des projets de recherche et développement comme des masques réutilisables à l'infini à base de téflon, ou encore des pièces en cuivre ou du nettoyage grâce à des UV.

75% des salariés sont au travail

Afin de mener tout ça à bien, tout en respectant les mesures de confinement et de sécurité, Axon'Cable a dû se réorganiser et a commencé par recouvrir toutes ses poignées de portes par du cuivre, sur lequel le virus ne résiste pas plus de 4 heures.

75% des salariés travaillent sur le site, 5% sont en télétravail quand les 20% restants sont en arrêt ou en garde d'enfants. "Nous avons 7 bâtiments, et les salariés doivent rester là où ils travaillent. Ils ne doivent pas non plus changer d'étages et nous faisons régulièrement des réunions téléphoniques", explique Joseph Puzo, qui précise que dès le déconfinement sera effectif, son entreprise reprendra son activité au maximum.