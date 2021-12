Coronavirus : l'offre de vaccination se renforce en Béarn

Trois centres de vaccination rouvrent leurs portes en Béarn pour faire face à l'explosion des demandes d'une troisième dose de vaccin anticovid : à Salies-de-Béarn, Morlaàs et Garlin, des équipes occupent à nouveau des locaux pour réaliser des centaines d'injection par semaine. Un moyen de faire remonter la vaccination en puissance, mais aussi de décharger les médecins généralistes et les pharmacies qui ont du mal à gérer partout l'afflux des demandes de vaccin.

Réouvertures à Salies, Garlin et Morlaàs

Le centre de vaccination de Salies-de-Béarn a repris du service depuis le 6 décembre, celui de Morlaàs a redémarré depuis ce lundi 13 décembre, et à Garlin le centre rouvrira le lendemain, ce mardi 14 décembre. Ces trois centres avaient fermé dans le courant du mois d'octobre parce que plus personne ne prenait de rendez-vous, avant que la pression ne remonte avec l'urgence de la troisième dose.

En tout, treize centres sont désormais ouverts en Béarn, et cinq restent fermés : ceux d'Artix, Lembeye, Bénéjacq, Pontacq et Bedous. A Arette, Tardets et Lons, des "relais ambulatoires", des groupements de cabinets ou de maisons de santé ont remplacé les centres. Chacun des treize centres peut vacciner entre une centaine et plusieurs milliers de patients, essentiellement avec du Moderna, et avec prise de rendez-vous sur internet.

Côté Bigorre, un sixième centre de vaccination, à Juillan, va ouvrir ses portes pour venir en renfort des cinq centres existants qui n'avaient jusqu'ici pas fermé.

Infos pratiques

Le centre de vaccination de Salies-de-Béarn est ouvert les mardis et jeudis de 9h à 12h15 puis de 14h30 à 19h. Les vendredis, il n'est ouvert que l'après-midi.

À Morlaàs, les rendez-vous ne se prennent que sur doctolib. Le centre de vaccination est ouvert le lundi après midi, et du mardi au jeudi toute la journée.

Le centre de vaccination de Garlin, lui, ouvre tous les après-midis du mardi au vendredi, ainsi que le samedi matin. La prise de rendez-vous se fait par téléphone ou sur la plateforme Maiia.fr.

Les trois centres de vaccination privilégient le vaccin Moderna, et ne font pas de vaccination sans rendez-vous, même pour les plus de 65 ans.