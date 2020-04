Coronavirus : la 23e édition "Les fous chantants d'Alès" est reportée

Après plusieurs semaines de doute, la 23e manifestation des "Fous chantants d'Alès", prévue du 25 juillet au 1er août 2020, est reportée. L’événement exige la répétition collective de mille choristes sous un chapiteau, inenvisageable en cette période de crise sanitaire à durée indéterminée.

"La santé et la sécurité de nos choristes, spectateurs et équipes restent notre priorité ! Les Fous Chantants d’Alès ont donc décidé de reporter cette 23ème édition à la semaine du 24 juillet au 31 juillet 2021. Ils remercient d’ailleurs particulièrement Pascal Obispo renouvelant sa confiance et acceptant d’être présent les 30 et 31 juillet 2021 pour deux concerts exceptionnels" déclare la manifestation via communiqué.

3.500 spectateurs étaient attendus.