Coronavirus: la clinique Vinci à Chambray-les-Tours accepte à nouveau les papas pour les accouchements

Le 31 mars, la petite Elhéonore naissait à la clinique Léonard de Vinci sans la présence de son papa, Nicolas, interdit de salle d'accouchement par une décision de la cellule de crise Covid-19 de l'établissement. L'objectif était de protéger le bébé et la maman mais c'était aussi priver le papa et la famille du plus beau moment d'une vie. La solution de remplacement qui avait été prise était de permettre aux papas de suivre l'accouchement en visioconférence.

Depuis cette décision, les médecins gynécologues de la clinique argumentaient pour tenter de convaincre la cellule de crise et la direction de revenir sur sa position. Ils sont arrivés à leur fin ce mercredi 8 avril au matin, la direction a validé le "retour des papas", suivant en cela la cellule de crise qui l'avait fait la veille au soir.

Nous n'avons pas cessé de nous battre en présentant à chaque fois des éléments nouveaux. Nous en étions à 15 jours de confinement et les choses étaient plutôt rassurantes en Touraine au niveau de l'impact du coronavirus. Lundi, nous avons enfin été écoutés -Charlotte Jeanneret-Grosjean, gynécologue obstétricienne

Ceci étant, les papas doivent maintenant respecter un protocole très strict. Ils suivent un parcours fléché de l'entrée à la sortie de la clinique. Charlotte Jeanneret-Grosjean raconte la suite.

On fait venir le papa en salle de naissance 30 à 40 minutes avant que le travail ne se déclenche. Il est habillé avec un pyjama de bloc opératoire., mains lavées, avec une solution hydroalcoolique. Il ne touche pas les mains de la maman. Il reste jusqu'à ce qu'elle retourne dans sa chambre. Puis, il est reconduit à l'extérieur de la clinique

Cela veut dire que le papa reste au maximum 2h40 auprès de son épouse. 30 à 40 minutes avant l'accouchement, 2H00 après. La première naissance à la clinique Vinci sous ce nouveau protocole a eu lieu ce mercredi à 13H36. C'est un petit garçon. Charlotte Jeanneret-Grosjean et tous les gynécologues de la clinique se disent très heureux de ce dénouement.