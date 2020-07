Coronavirus : la fête foraine de Genlis dans le respect des règles sanitaires

Profiter d'une fête foraine malgré le Covid, c'est possible. A Genlis en Côte-d'Or, une dizaine de manèges ont pris place pour la fête du lac de Genlis. L'événement débuté le vendredi 24 juillet, dure jusqu'à dimanche soir. Sur place en dehors des forains, très peu de gens portent un masque, mais les gestes barrière et la bonne humeur sont là !

Les forains en grande difficulté financière

Le maire de Genlis a donné son accord à la famille Huguenin pour organiser cette fête, un soulagement pour Olivia Huneguin, ses trois fils et belles-filles : les organisateurs. Cette année, ces forains n'ont pu organiser que trois fêtes, au lieu de 20 à la même période une année normale. Plus de 15 fêtes ont été annulées.

"Cela fait du bien de reprendre son activité, pour le moral, pour tout ! Si on n'a pas ça, on ne vit pas"

Morgane, 26 ans, gère le manège auto-tamponneuses pour les enfants. Cela lui réchauffe le coeur de retrouver sa cabine : "ça fait du bien de tenir à nouveau son manège, d'être à la caisse et de revoir nos clients. Cela nous avait manqué." Côté finances aussi, elle ne s'en cache pas, "bien sûr ça fait du bien au portefeuille! On n'a pas eu beaucoup d'aides, en dehors du fond de solidarité, à deux avec mon conjoint on a touché 1.200 euros. Quand on doit payer les charges, les assurances des camions encore en cours, nos crédits, et les courses comme toute personne normale : il y a un manque. Cela fait du bien de reprendre son activité, pour le moral, pour tout ! Si on n'a pas ça, on ne vit pas."

Morgane, 26 ans, tient le manège des auto-tamponneuses pour les enfants © Radio France - Sophie Allemand

Forains et clients apprennent à vivre et s'amuser avec le virus

Dans cette attraction à sensations, un seul jeune porte un masque, cela rassure son papa : "_on ne peut pas tenir les distances sur ce manège, ils sont rapprochés. Chacun doit faire attentio_n". Tous les forains eux, sont masqués. Tout est désinfecté entre chaque tour : les baguettes pour la pêche aux canards, les carabines, les volants des auto-tamponneuses. Chaque client se désinfecte aussi les mains régulièrement.

Fabien et son papa © Radio France - Sophie Allemand

Olivia Huneguin, la propriétaire des manèges, garde son masque pour la pêche aux canards malgré la chaleur ! © Radio France - Sophie Allemand

Ecoutez la joie des clients

Une bouffée d'air frais pour ceux qui sont venus en profite, dans le respect des règles sanitaires :

"Cela fait du bien, ils se voient entre eux tout en respectant les distances sanitaires" Copier

La fête continue ce dimanche 26 juillet 2020 jusqu'à 19 heures Salle José Meiffret à Genlis.