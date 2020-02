En raison du coronavirus qui continue de se développer sur la Côte d'Azur, le maire de Nice Christian Estrosi annonce l'annulation de la Foire de Nice. A Cannes, le Mipim est reporté au mois de juin et le semi-marathon qui devait se dérouler ce dimanche est quant à lui annulé.

Coronavirus : la Foire de Nice, le Mipim et le semi-marathon de Cannes annulés

Les grands événements ne résistent pas à l'épidémie de coronavirus qui est en train de toucher la Côte d'Azur. Alors qu'on a appris ce samedi que trois nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés dans les Alpes-Maritimes, l'organisateur du Mipim prend la décision de reporter le salon au mois de juin. Le maire de Cannes David Lisnard annonce également l'annulation du semi-marathon prévu dimanche. La Foire de Nice n'aura pas lieu non plus le week-end prochain.

25.000 personnes étaient attendues au Mipim

Le 31e Mipim, qui devait se tenir du 10 au 13 mars, avait dans un premier temps été maintenu par Reed MIDEM, l'organisateur de ce salon annuel de l'immobilier qui devait se dérouler au Palais des Festivals et des Congrès et attirer près de 25 000 personnes en trois jours. L'organisateur a finalement annoncé son report au mois de juin (du 2 au 5 juin) et le maire de Cannes soutient cette décision dans un tweet mais aussi dans un communiqué de presse. "Nous saluons cette décision courageuse qui est fondée sur notre priorité absolue de protection de la population."

David Lisnard a également annoncé que le semi-marathon était annulé. 4.000 personnes devaient normalement prendre le départ de cette épreuve ce dimanche. Le 5 et le 10 km sont également annulés en raison du coronavirus.

4.000 coureurs devaient prendre le départ du semi-marathon de Cannes

A Nice, c'est la Foire annuelle qui devait se dérouler du 7 au 16 mars qui est annulée. C'est le maire Christian Estrosi qui l'annonce lui aussi via les réseaux sociaux et espère trouver une solution pour reporter l'événement. "Nous étudions avec l'organisateur si un report est possible".