Coronavirus : la Foire de Rouen est reportée

On l'apprend ce mercredi matin la Foire Internationale de Rouen est repoussée. Elle devait avoir lieu fin mars. Elle aura lieu au mois de juin.

Le parc exposition de Rouen l'a annoncé ce mercredi 4 mars 2020 : la foire internationale de Rouen n'aura pas lieu du 20 au 29 mars comme prévu, en raison de l'épidémie de Coronavirus. Elle se tiendra du 19 au 28 juin 2020.

Cette année, Tokyo est à l’honneur de la foire de Rouen avec 600 exposants (dans les univers de la maison, de l’artisanat, des loisirs et du bien-être et des vins et terroirs) sur 42.000 m2

Ce sont plus de 150.000 visiteurs qui sont attendus.

Hier, on apprenait que le concert de Gims au Zénith de Rouen était annulé