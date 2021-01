Coronavirus : La hausse des hospitalisations se poursuit dans le Gard

Comme tous les mardis le dernier bulletin de l'ARS (Agence régionale de Santé) indique les chiffres de l'épidémie dans la région. On observe que la situation épidémique se dégrade et que le virus circule plus activement et que davantage de personnes sont hospitalisées .

18 personnes de plus à l’hôpital dans le Gard

Dans le Gard on passe de 173 vendredi 8 janvier à 191 personnes hospitalisées ce mardi soit une hausse de 18 personnes à l’hôpital à cause du Covid mais une personne de moins en réanimation (18 personnes en réa). En Lozère les chiffres sont assez stables avec seulement un malade de plus à l’hôpital on passe de 47 à 48 et de 2 à 4 personnes en réanimation depuis vendredi.