Coronavirus : La hausse des hospitalisations se poursuit dans le Gard et en Lozère

D'après le dernier bulletin de l'ARS Occitanie sur l'évolution de l'épidémie dans la région, les hospitalisations à cause du Covid-19 sont en hausse depuis vendredi dernier, avec 12 malades de plus dans le Gard et 6 de plus en Lozère.

Comme tous les mardis l'ARS Occitanie publie son bulletin sur l'épidémie de Covid-19 dans la région. On observe que le nombre de personnes hospitalisées et de décès en établissements de santé continue à progresser. C'est le cas aussi dans le Gard et en Lozère.

5 décès supplémentaires et 12 malades de plus dans le Gard

Depuis vendredi on observe une hausse continue du nombre de personnes hospitalisées à cause du Covid avec 12 malades de plus en quatre jours, soit 226 actuellement. On compte aussi 35 malades en réanimation contre 32 vendredi ( +3). Le nombre de décès est lui aussi hausse avec 5 morts de plus à cause du coronavirus soit 389 décès depuis le début de l'épidémie.

1 décès supplémentaire et 6 malades de plus en Lozère

En Lozère, on note aussi une hausse des hospitalisations avec 6 malades de plus en quatre jours soit 37 personnes à l’hôpital à cause du Covid et 4 en réanimation contre 2 vendredi. Les chiffres de l'ARS font aussi état d'un décès supplémentaire en quatre jours( soit 84 depuis le début de l'épidémie).

Dans la région désormais plus de 150 000 personnes ont reçu la première injection du vaccin.