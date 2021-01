Coronavirus : La hausse des hospitalisations se poursuit dans le Gard et en Lozère

Ce mardi 19 janvier, les derniers chiffres de l'ARS Occitanie montrent qu'il y a de en plus d'hospitalisations à cause du coronavirus dans le Gard et en Lozère.

24 malades de plus en cinq jours dans le Gard à l’hôpital

On compte 24 malades de plus à l’hôpital dans le Gard, on passe en effet de 201 à 225 patients hospitalisés pour le Covid, et une personne de plus en réanimation depuis vendredi soit 18 au total (contre 17). Le nombre de décès est aussi en hausse avec cinq décès de plus en cinq jours ( 356). En Lozère aussi on constate qu'il y a plus de personnes hospitalisées avec quatre malades de plus depuis vendredi, on passe de 48 à 52 malades et de trois à cinq personnes en réanimation, ainsi qu'un mort de plus depuis vendredi.