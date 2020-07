Coronavirus : la mairie d'Orléans rend le port du masque obligatoire dans une partie de la ville

INFO FRANCE BLEU - La Ville d'Orléans publie deux arrêtés municipaux pour rendre obligatoire le port du masque, sur les bords de Loire et sur les marchés. Ils entrent en vigueur à partir de ce vendredi. Une mesure pour éviter ou limiter une reprise de l'épidémie de coronavirus, explique la Ville.

Face au risque de reprise de l'épidémie de coronavirus, la Ville d'Orléans prend deux arrêtés municipaux ce jeudi pour rendre obligatoire le port du masque à l'extérieur, sur les quais de Loire (le soir et la nuit) et sur les marchés de la ville.

Florent Montillot, au micro de France Bleu Orléans © Radio France - Stéphane Barbereau

Le premier adjoint, en charge de la santé et de la sécurité et la tranquillité publiques, Florent Montillot, explique à France Bleu Orléans qu'il s'agit d'appliquer "le principe de précaution" face au coronavirus et que sont ciblés des lieux publics dans lesquels une forte affluence est observée.

Le port du masque sera donc obligatoire à partir de ce vendredi 31 juillet :

sur tous les marchés d'Orléans, alimentaires et non alimentaires

sur les quais de Loire (du pont de l'Europe au chemin de halage), chaque jour de 21h le soir à 6h le matin, au moment où les bords de Loire sont le plus fréquentés.

Un premier arrêté interdisant la consommation d'alcool sur les bords de Loire avait déjà été pris il y a quelques jours par la Ville d'Orléans.