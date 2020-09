Coronavirus : la Marne passe en rouge, en zone de circulation active

Les départements de la Marne et de la Haute-Marne viennent d'être placés en zones rouges sur la dernière carte mise à jour par le ministère de la santé ce samedi 19 septembre. Les préfets peuvent prendre des mesures plus restrictives pour éviter la propagation de la Covid-19.

Ce n'est pas une surprise. Les départements de la Marne et de la Haute-Marne sont désormais placés en zones rouges, en zones de circulation active du Covid-19, comme le précise la dernière carte officielle publiée sur le site du Ministère des solidarités et de la santé ce samedi 19 septembre.

Le dernier taux d'incidence (le nombre de nouveaux cas sur 7 jours pour 100.000 habitants) relevé dans la Marne est de 60,8, le deuxième plus élevé de la région Grand Est. Ce taux pour la seule ville de Reims est de plus de 125 cas pour 100.000 habitants. Il a doublé en huit jours.

Les préfets des deux départements peuvent désormais prendre une série de mesures restrictives, comme la limitation voire l'interdiction des rassemblements, la fermeture partielle ou complète des établissements recevant du public (ERP) non essentiels et la limitation des déplacement dans un territoire (100 km, département, ville, etc.).

Le préfet de la Marne Pierre N'Gahane devrait communiquer une série de mesures lors d'une conférence de presse ce lundi.