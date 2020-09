Paris et Ile-de-France : assouplissement des nouvelles mesures anti Covid-19

Les nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du Coronavirus annoncées ce mercredi par le ministre de la Santé, Olivier Véran, avaient provoqué colère et incompréhension dans les secteurs concernés.

Une concertation a eu lieu entre le préfet de police de Paris et les élus ce vendredi matin. La préfecture de police a apporté des précisions sur la mise en place de certaines de ces mesures.

Les horaires de fermeture des cafés-restaurants et brasseries revus

Ce vendredi matin, la préfecture de police de Paris a indiqué que les cafés qui proposent une restauration pourront rester ouverts après 22h00 contrairement au bar qui n'ont pas la licence restauration et qui doivent fermer au plus tard à 22H00 à Paris et en petite couronne.

Les gymnases, les piscines et autres équipements sportifs ouverts aux clubs et aux écoles

La préfecture de police de Paris souhaite également "une grande souplesse sur les mesures concernant les activités scolaires et périscolaires", qu'elle veut maintenir. Les équipements municipaux comme les gymnases, par exemple, pourront être utilisés pour ces activités.

Le ministère des Sports après avoir rencontré des représentants du monde sportif, précise de son côté que les gymnases mais aussi les piscines peuvent rester ouverts pour les enfants mineurs, adhérents d'un club ou d'une association. Les équipements seront aussi ouverts aux sportifs de haut niveau et aux étudiants STAPS.

Les équipements sportifs de plein air peuvent aussi rester ouverts à Paris et en petite couronne.

Pas plus de 1.000 personnes pour un événement

La jauge maximale pour les grands événements va, comme prévu, être abaissée à 1.000 personnes et cela s'applique, indique la préfecture de police "à tous les événements, en intérieur ou en extérieur".

Le tournoi de Roland-Garros, qui commence dimanche, est concerné. Cette jauge est à calculer "à l'instant T, hors membres du staff, personnels techniques, etc", précise la préfecture de police de Paris.

Les organisateurs de Roland-Garros ont indiqué qu'ils allaient procéder à un tirage au sort parmi ceux qui ont acheté un billet. Les chanceux seront prévenus par mail dès cet après midi. Les autres seront intégralement remboursés.

L'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public ne concerne pas les cimetières, ni les activités professionnelles en extérieur comme les chantiers, les tournages ou encore les guides touristiques.

L'utilisation des salles municipales assouplie

Les élus peuvent maintenant mettre à disposition les salles municipales pour des évènements non festifs comme des cours de peinture ou un forum des associations.

Les cérémonies autorisées en intérieur

Les cérémonies cultuelles, prévues notamment dans les prochains jours dans la communauté juive, sont autorisées si elles se déroulent dans des espaces clos et pas sur l'espace public, indiquent les autorités.

Les cérémonies de mariage peuvent avoir lieu mais pas les fêtes de mariage, précise la préfecture.