Coronavirus : la préfecture des Alpes-Maritimes met en garde contre les nouvelles formes d'arnaques

La préfecture des Alpes-Maritimes alerte les particuliers et les entreprises car de nouvelles activités frauduleuses se développent depuis le début de la crise du Coronavirus, de la part de sociétés et de personnes malveillantes.

La préfecture détaille les types d'arnaques et les informations dont il faut se méfier en cette période :

Toute présentation de produits affirmant protéger ou guérir du coronavirus relève de la pratique commerciale trompeuse : il n’existe pas à ce jour de manière scientifiquement éprouvée de vaccin, d’aliments, purificateurs d’air, lampes, de compléments alimentaires ni autres huiles essentielles… qui protègent ou permettent de guérir du Coronavirus. Dès lors

L'Etat ne propose pas de dépistages du Coronavirus, les testssont uniquement effectués par les autorités sanitaires pour confirmer un diagnostic : L’État ne propose pas de kit de dépistage directement aux citoyens. Aucun kit ne peut être vendu sur Internet et envoyé par voie postale. Toute offre de dépistage semblant émaner des services de l’État est une arnaque pour obtenir des données personnelles. De la même manière l’État ne propose pas de kit de confinement comprenant masque, gel hydroalcoolique, thermomètre ou autre matériel médical.

Les attestations de déplacement sont faites soit sur l'honneur, soit par l'employeur. Elles sont gratuites. Attention aux sites proposant d’éditer une version numérique de cette attestation : ils sont susceptibles de demander de fournir des données personnelles sensibles. Seules les attestations officielles imprimées, recopiées sur papier libre ou numériques délivrées par le ministère de l’Intérieur sont valables.

Des sites Internet frauduleux et de faux démarcheurs

Des sites Internet frauduleux cherchent à vendre des médicaments alléguant une efficacité contre le virus ou destinés au traitement d’autres maladies (VIH, paludisme…) qui font l’objet de recherches dans le cadre de la lutte contre le virus. La vente de ces derniers n’est possible que sur prescription médicale et en pharmacie, acquérir ces médicaments en ligne est illégal et peut exposer à des risques graves pour la santé. La vente en ligne de paracétamol a été suspendue, et les annonces sur Internet proposant ce médicament sont donc frauduleuses.

Le ministère de l'Intérieur alerte aussi sur les fraudes au phishing ou le smishing (hameçonnage) qui consiste à usurper l’identité d’une entreprise ou d’une administration pour envoyer des courriels ou SMS liés à l’épidémie de et inciter à cliquer sur un lien ou rappeler un numéro surtaxé afin d’obtenir vos données personnelles ou un transfert d’argent.

Par ailleurs, la décontamination des logements privés n’est pas prévue par les services de l’État. Les démarcheurs prétextant une décontamination obligatoire n’y sont pas habilités et cherchent à s’introduire au domicile frauduleusement. Les annonces de livraisons rapides ou sous délais courts doivent être appréhendées avec précaution au vu des circonstances actuelles qui ne permettent pas toujours une livraison dans le délai attendu.

Dans ce contexte, il faut faire preuve de méfiance, voire, dans le doute s’abstenir, notamment lors de prospections par email ou téléphone et promesses de fournitures dans des délais restreints. En cas de doute, se rapprocher des banques, autorités de santé, services de protection économique. Si vous êtes escroqué : portez plainte immédiatement auprès des services de police et de gendarmerie et conservez les e-mails, noms, pouvant contribuer à l’enquête. Des plateformes de signalements existent pour dénoncer ces tentatives frauduleuses dont le site web du ministère de l’Intérieur ou celui de la DGCCRF.