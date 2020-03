Coronavirus - La RATP ferme 50 stations de métro et arrête la circulation de ses rames à 22h

A partir de ce jeudi, 50 stations de métro resteront fermées à Paris en en Ile-de-France. La RATPa aussi décidé de ne plus faire circuler de métros et de RER après 22H00. Les bus et les tram continuent de fonctionner normalement.

La RATP réduit fortement son offre de transport en commun à partir de ce jeudi. Premier touchés : les métros. Une cinquantaine de stations de métro sont désormais fermées et les métros et les RER ne rouleront plus avant 06h00 et après 22H00.

Une fréquentation très faible depuis le confinement

Avec le confinement la fréquentation des transports en commun a chuté. Près de 90% des voyageurs habituels n'utilisent plus les transports. Toute une partie du personnel de la RATP est aussi indisponible parce que les salariés sont malades ou parce qu'ils gardent leurs enfants.

Une réduction du nombre de trains

A partir de ce jeudi, seuls 30% des métros et RER fonctionnent. Il y a aussi moins de trains et RER de la SNCF. Il y a moins de 25% de Transilien en service de 06H00 à 22H00 en moyenne.

Des bus devraient rouler en soirée et parfois plus tôt le matin pour compléter le dispositif sur la plupart des lignes.

Quant aux bus de grande couronne, l'offre "sera également adaptée et réduite en début de semaine prochaine", indique Ile-de-France Mobilités.

Maintenir les transports en priorité pour les soignants

à lire aussi Coronavirus : la RATP et Île-de-France Mobilités mettent en place des bus gratuits pour les soignants

"La priorité c'est de mettre en oeuvre prioritairement tous les transports nécessaires pour les personnels des établissements de santé et autres activités devant être maintenues", ont souligné les régies de transports. La RATP veut "concentrer le personnel disponible dans les stations principales".

Ile-de-France Mobilités, la RATP et la SNCF ont indiqué mercredi qu'il s'agissait de "maintenir un service de transport pour toute l'Ile-de-France afin de permettre aux personnes en ayant strictement la nécessité de se déplacer", malgré le confinement de la population.

Bus et tram fonctionnent normalement

Les lignes de bus et tramways de la RATP dans Paris et la proche couronne continueront de fonctionner jusqu'à la fin de service. Des bus de substitution remplaceront le RER après 22H00.

Le service Noctilien des bus de nuit fonctionnera toujours normalement, il sera même renforcé par endroits.

Vingt navettes ont été mises en place vers les grands hôpitaux pour le personnel hospitalier.