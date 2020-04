Coronavirus : la région Auvergne-Rhône-Alpes réserve 100.000 masques et 150 millions d'euros au BTP

La région Auvegne-Rhône-Alpes emploie les grands moyens pour soutenir les entreprises du BTP. Laurent Wauquiez a annoncé ce mercredi la distribution de 100.000 masques pour les entreprises ainsi qu'un plan de relance de 150 millions d'euros.

Des masques pour les petites entreprises

"La condition sine qua non du redémarrage du secteur, ce sont les équipements de protection" estime le président de la région. Il s'agit de "masques en tissus testés et homologués, lavables 50 fois et réutilisables." La distribution de ces masques est réservée aux entreprises qui emploient jusqu'à 20 salariés et devrait démarrer dès la semaine prochaine dans chaque département via la Fédération française du bâtiment et la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment.

Pour soutenir l'ensemble de la filière, la région débloque donc une enveloppe de 150 millions d'euros pour "favoriser très rapidement la commande publique et inciter ainsi tous les maîtres d’ouvrages, notamment les communes, à relancer les chantiers avec la garantie du soutien de la Région." Une seconde enveloppe de 15 millions d'euros doit aider les entreprises à faire face aux surcoûts des chantiers liés à l'épidémie de coronavirus.Par ailleurs, la région va relancer ses propres chantiers et n'appliquera pas de pénalités de retard.

avec AFP