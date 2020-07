Coronavirus : la relaxe pour le pharmacien de Vailhauquès accusé d'avoir vendu une préparation contre le Covid

C'est un pharmacien qui fabrique lui-même ses préparations homéopathiques, dans la laboratoire de son officine à Valhauquès. Et sur son site internet, pendant le confinement, il a proposé à la vente une formule pour aider "à lutter contre le Covid-19". Une formule baptisée "Épidémie 19", aux vertus "préventives" et "curatives."

En une dizaine de jours, du 16 au 26 mars, il aurait vendu 800 tubes, soit au comptoir de sa pharmacie, soit par correspondance. La somme de 6.000 euros, correspondant au chiffre d'affaire réalisé, a été saisie et le pharmacien renvoyé devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour tromperie sur la marchandise.

Jugé ce lundi, il s'est défendu d'avoir voulu tromper qui ce soit. Au plus fort de la crise, des gens à qui on ne proposait traitement étaient en demande selon lui. "Ils me demandaient alors je me suis dit : ma formule, je vais la partager." Il se défend également d'avoir voulu guérir la maladie. Ce sont les symptômes qu'il visait : difficultés respiratoires, fièvre, toux.

C'est justement là où le bât blesse rétorque l'Ordre national de pharmaciens. Il aurait fallu spécifier qu'il était question des symptômes du Covid-19 et non pas du Covid-19. À ce jour, aucune étude clinique n'a démontré les effets positifs de la formule du pharmacien qui aiderait "à lutter contre" la maladie.

Pour le procureur de la République, aucun doute : il s'agit d'un tromperie caractérisée. Il n'a pas été suivi par le tribunal qui a prononcé la relaxe. Le parquet a décidé de faire appel.