Coronavirus : la relaxe pour les propriétaires accusés d'avoir harcelé une infirmière du CHU de Montpellier

L'affaire a fait grand bruit. Et finalement, elle a "fait pschitt" selon l'avocat des deux propriétaires, jugés ce lundi par le tribunal correctionnel de Montpellier pour avoir harcelé une infirmière du CHU de Montpellier, dans le but de la forcer à quitter son logement. Selon Mélina F., ils avaient peur d'être contaminés par le Covid-19. Le 31 mars, elle s'est résignée à partir.

Ils savaient très bien qu'elle travaillait 70 heures par semaine et pourtant, ils ont tout fait pour qu'elle dégage (un des avocats de la partie civile)

Cette histoire est l'histoire d'un emballement judiciaire et médiatique selon Me Jean-Christophe Legros qui se demande "comment deux petits vieux cardiaques ont pu passer pour des salauds?..." Et qui répond dans la foulée "quand on a cru qu'un de nos héros était chassé, il a fallu abattre le méchant."

Malgré l’emballement, justice a été rendue selon l'avocat des propriétaires Copier

Le "méchant", ce sont Evelyne V. et Jean D., les retraités qui vivaient au premier étage de leur maison, juste au dessus de l'infirmière et de son compagnon à qui ils louaient un logement de 90 m2 depuis juillet 2019. Alors, quand à l'heure du confinement, en mars, ils ont vu arriver la mère de Mélina avec son chien mais aussi la fille de leur locataire, son petit ami et leur enfant de 3 ans, les propriétaires ont dit niet. La soignante a eu beau leur expliquer qu'il s'agissait de mettre en sécurité ses proches, les retraités n'ont vu que des "étrangers", une "smala", des "squatteurs qui devaient dégager".

Le harcèlement n'a pas été retenu par le tribunal

A partir de là, la situation a dégénéré. Véritable harcèlement, dénonce l'infirmière de 37 ans, soutenue par le parquet, pour l'obliger à déménager : coupure d'eau chaude et coupure de chauffage. Faux rétorquent les retraités de 76 et 80 ans. Le cumulus n'est pas dimensionné pour autant de monde donc forcément, il n'y avait pas assez d'eau chaude. Quant au chauffage, impossible : le thermostat se trouve chez la locataire.

L'infirmière persiste à dire que c'est son métier qui posait problème Copier

Il a également été question des meubles volontairement déplacés tous les matins pour empêcher ceux du dessous de dormir. De la voiture, dont on fait ronfler le moteur pour enfumer les locataires avec les gaz d'échappement. Finalement, le seul tort que le tribunal reproche aux propriétaires, c'est d'avoir abîmé une enceinte connectée dans un moment d"énervement : 50 euros d'amende. Le procureur de la République avait requis trois mois de prison avec sursis et 2.000 euros d'amende contre la femme et un mois de prison avec sursis contre son compagnon. Lundi soir, on ne sait pas si le parquet va faire appel ou non.