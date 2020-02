Coronavirus : la réunion publique est annulée à la Balme-de-Sillingy

On ignore encore la raison officielle qui a poussé la mairie et les autorités à annuler cette réunion. Ce jeudi soir, dans la salle Georges Daviet à la Balme-de-Sillingy, la mairie mais aussi l'Agence Régionale de Santé et la préfecture de la Haute-Savoie devaient prendre la parole devant les habitants de la commune.

Qui pour rassurer les habitants ?

Cette réunion publique avait pour but de rassurer les habitants de ce village de la banlieue d'Annecy, après la découverte de deux cas de Coronavirus dans la commune. Un homme d'une soixantaine d'années qui faisait régulièrement des séjours en Lombardie pour son travail de négociant en fromages et son épouse.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran doit s'exprimer dans la soirée pour faire un point sur la situation.