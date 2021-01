Coronavirus : la situation sanitaire se dégrade dans les Deux-Sèvres, premiers vaccins en ehpad ce jeudi

Les ehpad du Tallud et de Brioux-sur-Boutonne ce jeudi 7 janvier, celui de Moncoutant ce vendredi 8 janvier. Pour les soignants des hôpitaux notamment, il faudra attendre le début de la semaine prochaine. Voilà le programme du démarrage de la campagne de vaccination dans les Deux-Sèvres.

Près de 5000 doses attendues à l'hôpital de Niort "en tout début de semaine prochaine"

Les livraisons de doses se font par deux flux. "Un fixe qui va permettre de vacciner les établissements de soins et les ehpad publics. Presque 5000 doses vont arriver au centre hospitalier de Niort au tout début de semaine prochaine avec des livraisons chaque semaine", indique Laurent Flament, directeur de l'Agence régionale de santé dans les Deux-Sèvres.

L'autre canal ce sont les pharmacies "pour vacciner en première intention les ehpad publics territoriaux et privés. Les livraisons se font au fur et à mesure de la demande des ehpad. Dès qu'un ehpad est prêt, on va pouvoir commander, l'officine reçoit et on vaccine", poursuit-il.

Les cas positifs ont doublé en une semaine

Les Deux-Sèvres où la situation sanitaire "se dégrade assez vite", constate Laurent Flament avec une augmentation de 50% des cas positifs dans le département la semaine du 28 décembre au 3 janvier soit 630 cas positifs. Le taux d'incidence atteint "quasiment 170 cas pour 100.000 habitants" dans les Deux-Sèvres. C'est le taux le plus élevé de Nouvelle-Aquitaine. Tout le département est concernée par cette importante circulation du virus.

"Il y a forcément une petite partie de Noël. Il est possible qu'il ait eu quelques situations de repas privés qui ont généré ces cas positifs", analyse le directeur de l'ARS dans les Deux-Sèvres. Situation "encore maîtrisable. A tout moment la population peut avec sa responsabilité collective remettre en place beaucoup plus d'actions sur les gestes barrières pour éviter les contaminations : la distanciation physique et le lavage des mains qui s'oublie un peu trop quand on porte le masque".