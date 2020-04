Coronavirus : la ville de Nantes va distribuer 600 000 masques en tissu à ses habitants

"L'Etat, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public", avait annoncé Emmanuel Macron, le 13 avril dernier. La ville de Nantes n'a pas tardé à réagir. Elle annonce, ce lundi, avoir commandé quelque 600 000 masques qui seront acheminés dans la cité des Ducs, d'ici trois semaines, avant d'être distribués à la population.

Une première livraison de masques en fin de semaine

Deux entreprises présentées comme "certifiées selon les recommandations de l'AFNOR" vont s'occuper de la fabrication de ces masques "grands publics" pour la ville de Nantes, indique cette dernière dans un communiqué fleuve. Une partie de la commande, transportée par poids-lourds depuis le Portugal, sera livrée dès cette fin de semaine. Le reste de la cargaison devrait être acheminé dans la cité des Ducs d'ici le 11 mai.

Par ailleurs, la maire de Nantes, Johanna Rolland, propose à tous les maires de la métropole qui le souhaitent de se coordonner de manière à réduire les coûts pour les collectivités et obtenir des délais de livraisons plus rapides. Dans ce même communiqué, on apprend que la métropole nantaise vient de lancer un appel à tous les acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire ainsi qu'au secteur industriel pour développer au plus vite une production ligérienne de ces protections en tissu.