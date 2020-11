Coronavirus : le budget Noël des Français en hausse malgré la crise sanitaire, selon une étude

Selon une étude Cofidis dévoilée ce mardi, si deux tiers des Français redoutent que les fêtes de famille soient annulées en fin d'année à cause de la crise sanitaire, ils semblent déterminés à dépenser plus pour Noël que l'an dernier. Le budget moyen augmente de 54 euros par rapport à 2019.

Deux tiers des Français redoutent de ne pas pouvoir fêter Noël en famille à cause de la crise sanitaire, selon l'enquête Cofidis "Budget, stratégies financières et bons plans des Français pour Noël" dévoilée ce mardi. Pourtant le budget moyen pour les fêtes est en hausse par rapport à l'année dernière, cadeaux et repas compris.

Un budget en hausse de 54 euros

Si dans une famille sur quatre, le budget Noël est en baisse, il est en moyenne pour tous les sondés de 603 euros, soit 54 euros de plus qu'en 2019. Ce montant est encore plus élevé chez les 50 ans et plus (696 euros) et chez les seniors (744 euros). Cette enquête indique que 40% de ce budget sera dépensé sur internet.

Les cadeaux restent la première source de dépenses et de loin avec 372 euros en moyenne (soit + 17 euros par rapport à 2019 et +32 euros par rapport à 2018). Chacun compte offrir sept cadeaux qui seront, en majorité, achetés sur des sites marchands. Mais six consommateurs sur dix utiliseront aussi le système du click & collect pour leurs courses. Le budget des repas reste stable à 134 euros. Les Français rongeront plutôt sur le budget décoration (28 euros, – 5 euros par rapport à 2019) ou le budget tenue (26 euros, – 8 euros par rapport à 2019).

Les Français économisent pour les fêtes

Pour financer les fêtes, les Français anticipent, 60 % d'entre eux déclarent mettre de l'argent de côté toute l'année et une personne sur quatre commence à économiser à partir d'un mois défini. 42 % font leurs achats pendant les périodes de promotion et ils sont presque aussi nombreux à commencer les courses dès novembre. Mais le doute pèse. Les deux tiers des consommateurs redoutent que les fêtes en famille ou entre amis soient annulées. Une crainte qui touche les trois quarts des jeunes de moins de 35 ans.