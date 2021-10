Coronavirus : le centre de vaccination de Meslay-du-Maine dégradé, une plainte a été déposée

Une plainte a été déposée après la découverte de tags anti-vaccin sur la façade du centre de vaccination de Meslay-du-Maine. La Préfecture de la Mayenne condamne ce geste et apporte son soutien aux soignants et bénévoles.

Des dégradations au centre de vaccination de Meslay-du-Maine. Deux tags anti-vaccin ont été découverts lundi 25 octobre sur la façade de l'établissement qui n'a pas fermé et qui continue de fonctionner normalement. Une plainte a été déposée explique le docteur Franck Martin, le responsable du centre : "il n'y a pas eu d'effraction mais ça agace, ça fait des mois que nous sommes mobilisés en plus de toutes les consultations qu'on a pratiquer. On voit quand même qu'il y a une adhésion d'une grande majorité de la population. C'est ici un acte de personnes isolées. Notre motivation n'est pas entamée, notre conviction de l'intérêt de la vaccination n'est pas entamée".

C'est le troisième centre de vaccination à subir des dégradations en Mayenne depuis l'été. Au mois d'août à Evron, deux individus avaient été aperçus en train de taguer la banderole du centre d'Évron. Un acte qui avait été relayé sur les pages Facebook des anti-pass sanitaire. Début octobre, le centre de Mayenne avait été victime d'une tentative d'incendie. Son auteur, un antivax âgé de 39 ans, avait été condamné à 18 mois de prison dont 6 mois ferme.

Dans un communiqué, le Préfet de la Mayenne, Xavier Lefort, "condamne avec la plus grande fermeté ces dégradations et renouvelle tout son soutien aux médecins, professionnels de santé et bénévoles engagés avec dévouement dans la campagne vaccinale. Les services de l’État rappellent l’importance de la vaccination pour lutter contre la propagation de l’épidémie de la Covid-19".