Coronavirus : le centre de vaccination éphémère de Saint-Gilles rouvre ses portes à partir du 17 décembre

Pour faire face à la 5eme vague de contaminations au Covid-19 et grâce à la mobilisation des professionnels de santé du territoire, la ville de Saint-Gilles rouvre son centre de vaccination éphémère dans la salle Cazelles. Il sera accessible exclusivement pour l’injection de la 3e dose, les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021.

Deux numéros de téléphone sont disponibles pour prendre rendez-vous : 06 22 33 14 00 ou 04 34 39 58 00 de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h30. Attention : laisser un message sur le répondeur ne vaut pas inscription et nécessite de rappeler pour obtenir un rendez-vous. Le type de vaccin injecté a été défini par l’Agence régionale de santé . Il s’agit de Pfizer pour les moins de 30 ans et de Moderna pour les autres. La Ville n’a pas la possibilité de déroger à cette règle. Vous pouvez appeler dès maintenant car les créneaux seront ouverts au fur et à mesure des inscriptions.