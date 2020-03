Coronavirus : le CHU de Saint-Étienne active le niveau maximal du plan blanc

Conséquence du passage au stade 3 dans la lutte contre la propagation du Covid 19, le directeur du CHU de Saint-Étienne a décidé d'enclencher le niveau maximal du plan blanc de l'établissement. Ce qui implique :

- Déprogrammation totale de tout ce qui est non urgent même les consultations pour au minimum deux semaines. Le CHU demande aux patients concernés de ne pas appeler les secrétariats médicaux, ni le standard. Il s'engage à les recontacter "le plus rapidement possible" afin de leur "indiquer de nouvelles consignes" de prise en charge.

- Augmentation du nombre de lits en réanimation, soins intensifs et surveillance continue, en coordination avec les autres établissements publics et privés.

- Au Samu Centre 15 : ressources téléphoniques supplémentaires. La ligne dédiée au Covid 19 est "renforcée", une seconde ligne de "permanence des soins ambulatoires". À ce propos, il est rappelé qu'il ne faut composer le 15 qu'en cas d'urgences médicales et "en cas de symptômes grippaux et lorsqu'apparaît une gêne respiratoire, un essoufflement ou une aggravation de l'état général". L'appel au médecin traitant doit rester le premier réflexe en dehors de ces situations et en l'absence de symptômes graves.

- Déploiement des téléconsultations quand c'est techniquement possible.

- Imagerie centralisée à l'hôpital Nord.

- Mise en oeuvre d'un plan de continuité d'activité des services administratifs, logistiques et techniques.

- Télétravail généralisé "pour l'ensemble du personnel n'étant pas strictement indispensable à l'organisation des soins".

- Fermeture de tous établissements de formation paramédicale basés à Bellevue, notamment l'institut de formation de soins infirmiers.

- Les crèches hospitalières de Bellevue et Nord continuent d'accueillir les enfants, uniquement ceux du personnel du CHU.

- Toutes les réunions prévues sur deux semaines sont suspendues hormis celles avec les syndicats.

- Règles d'hygiène renforcées dans les lieux de restauration du personnel avec une amplitude d'ouverture plus large.

Le CHU rappelle que les visites sont suspendues en gériatrie. Elle sont restreintes dans les services d'hospitalisation d'adulte : une seule visite par jour et par patient. En pédiatrie, seuls les parents sont autorisés, les frères et sœurs ne le sont pas.

Michaël Galy, le directeur du CHU de Saint-Étienne sera en direct sur France Bleu Saint-Étienne Loire à 7h50 ce lundi 16 mars.