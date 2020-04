Coronavirus : gros succès pour le jardinage depuis le début du confinement

Un engouement qui pourrait se mesurer à la taille des files d'attente.

A Clermont-Ferrand, le magasin Jardiland attire énormément, surtout le matin. La file d'attente, de plusieurs dizaines de mètres, s'étire jusqu'au parking. Tous les profils de clients sont présents dans la queue : des hommes, des femmes, jeunes, moins jeunes, des familles, des couples, des amis ou des célibataires, et chacun à un mètre ,au moins, de son voisin immédiat.

"Il y a un vrai intérêt des clermontois à venir acheter des produits potagers dans ce contexte, ce qui explique la longue file d'attente" se félicite Philippe Bourdeau, le directeur du site.

Le magasin n'a jamais fermé ses portes depuis le début du confinement car il vend aussi de la nourriture pour animaux. Mais lorsque le gouvernement a inscrit les produits potagers sur la liste des produits de première nécessité, cela a été accueilli ici avec satisfaction.

Engouement pour les produits du potager

"On le remarque, les gens viennent acheter essentiellement des plants de potager ou des semences de pommes de terre" souligne le responsable.

A Clermont-Ferrand, le magasin de l'enseigne nationale s'est adapté au contexte. Tous les personnels sont équipés de gants et de masques, du gel hydroalcoolique est à disposition pour les clients et des parois en plexiglass sont en cours d'acheminement pour les caisses. Seuls 35 clients sont autorisés à l'intérieur et les entrées et les sorties sont surveillées de près par un vigile.

Le directeur du site Philippe Bourdeau © Radio France - Olivier Vidal

"Il fallait ce dispositif de sécurité" insiste Philippe Bourdeau, "il faut aussi souligner que les clients sont très disciplinés" conclut le directeur du site, ouvert trois heures le matin et trois heures l'après-midi.