Coronavirus : le confinement profite aux voleurs en Côte-d'Or

Alors que la plupart d'entre nous sommes confinés à la maison et que des entreprises sont à l'arrêt, des voleurs en profitent pour visiter des sociétés. Dans la zone cap nord de Dijon, la société Transit Express en a fait les frais.

Il a été constaté sur des images de vidéoprotection que des individus cagoulés ont découpé le grillage avant de pénétrer sur le site de la société Dijon Transit Express. Les voleurs ont visité quelques semi-remorques dans la nuit du 14 au 15 mars et sont revenus dans la nuit du 21 et 22 mars. Les infos ont été transmises aux forces de l’ordre et polices municipales pour orienter leur surveillance.

La gendarmerie appelle à la vigilance

Dans un courrier adressé aux chefs d'entreprises, la gendarmerie de Côte-d'Or explique que le contexte lié à la propagation du Covid-19, impose d'être particulièrement vigilant, tant sur le plan sanitaire que pour faire face aux actes malveillants commis par certains individus sans scrupule. Elle a diffusé un flyer dans lequel elle précise comment opérer pour les victimes de vols.