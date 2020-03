Coronavirus : le Conseil Départemental de l'Indre mobilisé

Face à l'épidémie de Coronavirus, le Conseil Départemental de l'Indre se mobilise également pour assurer la protection de la population, tout en assurant la continuité des services indsispensables. Dans un communiqué, le président Serge Descouts appelle "les indiens à respecter les mesures de confinement et à prendre soin d’eux et de leurs proches"



Le département prend cinq mesures essentielles :

1. Assurer un lien entre la population et le Conseil départemental

Le standard téléphonique reste ouvert pour permettre de renseigner les habitants et les orienter le cas échéant vers un interlocuteur compétent.

02 54 27 34 36 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

2.Permettre aux personnes en difficultés d’accéder à leurs droits

L’Instruction des demandes les plus urgentes et l’Accompagnement des personnes les plus fragiles sont maintenus.

3. Maintenir un flux économique

Le versement des allocations et le paiement des factures seront assurés pour ne pénaliser ni les bénéficiaires ni les entreprises.

4. Poursuivre la vigilance sur les routes et les bâtiments

Une équipe d’astreinte a été mise en place au sein de chaque Unité Territoriale.

5. Fermer les services et structures non essentiels et permettre le télétravail des agents

La Direction de l’Aménagement du Territoire, la Direction de la Culture, la Direction des Sports, les Archives départementales et la Bibliothèque départementale de l’Indre seront fermés au moins jusqu'au 31 mars. Le télétravail a été mis en place pour de nombreux agents dont la situation actuelle le permet.