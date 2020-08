CARTE - Coronavirus : le département de l'Hérault passe en zone à fort risque de contamination

Port du masque obligatoire dans toutes les communes du littoral, interdiction de toutes les manifestations festives de plus de 10 personnes, le préfet de l'Hérault durcit le ton et prend de nouvelles mesures pour lutter contre le Covid-19, car le seuil d'alerte est franchi dans le département.

Avec 50 cas positifs de Covid-19 pour plus de 100.000 habitants, le seuil d'alerte est dépassé dans l'Hérault, où le coronavirus est très actif. Même s'il n'y a personne en réanimation, le nombre d'hospitalisations a doublé en 24 heures (passant de six à douze), ce qui inquiète fortement le préfet, qui prend ce jeudi de nouvelles mesures.

Dès ce samedi, le port du masque sera obligatoire dans toutes les communes du littoral. Il l'était déjà depuis lundi à Sète, Vias, Palavas-les-Flots, Valras et Portiragnes. Il le sera désormais aussi à Agde, Marseillan, Mèze, Ballaruc-les Bains, Ballaruc-le-Vieux, Frontignan, Villeneuve-lès-Maguelone, Vic-la-Gardiole, Carnon ou La Grande-Motte.

Les rassemblements publics (manifestions festives) de plus de 10 personnes sont interdits, les dérogations pour ouvrir certains bars ou restaurants jusqu'à 2h du matin sont levées sur le littoral.

Concernant la Métropole de Montpellier, des discussions sont encore en cours pour l'élaboration d'un plan global. Rappelons que le port du masque est pour l'instant obligatoire uniquement dans le centre historique de Montpellier et sur tous les marchés de la ville. "Le port du masque pourrait être obligatoire dans d'autres communes" de la métropole, indique Jacques Witkowski, préfet de l'Hérault.

Pour Béziers, où aucune mesure de port de masque n'a encore été prise (à l'exception d'un périmètre restreint autour des arènes pendant la mini-feria du weekend dernier), des discussions sont aussi en cours entre la ville et la préfecture. "J'ai proposé que le port du masque soit obligatoire dans toute la ville", explique le préfet.

L'échangisme au village naturiste du Cap d'Agde propice à la propagation du virus ?

Enfin une attention toute particulière est portée sur le village naturiste du Cap d'Agde, un véritable cluster de Covid-19, où le nombre de cas positifs est très inquiétant : "Nous avons plusieurs dizaines de cas concentrés sur cette zone."

De là à penser que les mœurs particulièrement débridées du village naturiste puissent accélérer la propagation du virus, le préfet de l'Hérault se refuse à le dire : "Si c'était une pratique physique particulière était propice à la transmission du virus, nous n'aurions pas de cas ailleurs que dans le village naturiste, or nous avons des cas partout. Le virus se transmet par proximité, ce sont toutes les activités festives où on enlève le masque, on s'embrasse, on se touche, on se connecte, qui favorisent la propagation du virus. Il suffit que quelqu'un soit contagieux, même asymptomatique, pour contaminer plusieurs dizaines de personnes."

Partout dans le département, le préfet promet de renforcer encore le dépistage. Jacques Witkowski rappelle que même si le coronavirus ne conduit pas systématiquement à l'hôpital, il peut laisser des séquelles très graves.