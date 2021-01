Coronavirus : le département du Loiret veut aider à vacciner les plus de 75 ans en milieu rural

Depuis quelques jours déjà, le Conseil départemental du Loiret réfléchit à une manière d'aider à la vaccination pour les plus de 75 ans. "Déjà moi, je milite pour qu'on ait 7 centres de vaccination sur le département" explique Marc Gaudet, le Président du département. "Pour un bon équilibre du territoire, il faut ouvrir deux centres supplémentaires sur les zones Sully/Châteauneuf sur Loire et Beaugency/Meung-sur-Loire." Après cela, pour un maillage plus précis encore du territoire, le département propose de mettre en place "un centre de vaccination itinérant".

Le département veut mobiliser des médecins de la PMI

Le département est prêt à mettre à disposition un ou des véhicules ainsi que des médecins et infirmiers de la PMI, la protection maternelle et infantile. Ce service dépend du département et il procède déjà à des vaccinations sur les bébés et les enfants. "Avec ce projet, on veut toucher les plus de 75 ans qui ont du mal à se déplacer ou qui ne veulent pas aller sur les grands centres de vaccination" renchérit Marc Gaudet. Le département pourrait travailler avec les communes pour trouver des salles disponibles et accueillir l'équipe mobile. " On pense déjà à des communes comme Patay, Artenay ou Neuville-aux-Bois."

Pas de feu vert pour l'instant des autorités

Pour l'instant, rien n'est calé ni engagé. Le Département du Loiret a soumis son projet à la Préfecture du Loiret et à l'Agence Régionale de Santé. " Il a reçu un accueil plutôt favorable". Mais, pour Marc Gaudet, il n'est pas question de faire de l'ombre aux cinq centres de vaccination déjà en place et encore moins de se lancer dans une course aux vaccins. " On ne va pas démarrer tout de suite. On voit bien qu'il y a déjà des problèmes d'approvisionnement pour les centres en place." Marc Gaudet, comme d'autres élus, réclame donc au gouvernement un agenda plus précis sur la vaccination et les doses disponibles en France.