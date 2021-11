Coronavirus : le député du Gard Philippe Berta menacé de mort

Le député Modem du Gard Philippe Berta vient de recevoir un courrier anonyme de menace de mort, où il est clairement fait référence à son engagement dans la lutte contre la pandémie de covid-19. Le généticien, Président du groupe d'études Maladies rares à l'Assemblée Nationale, est attaqué pour ses prises de position. Il est menacé de décapitation. Dans le courrier, on peut notamment lire "ça fait deux ans que vous avez fait le mal, tout ce qu'il va se passer maintenant, c'est que vous allez mourir".

"Votre chef pensait que l'on pouvait s'amuser à instaurer des mesures totalitaires et que notre réaction resterait contenu, est-il encore écrit. On va vous montrer. Vous avez eu tort sur toute la ligne. Oui la décapitation est barbare, mais elle est justifiée au regard de la gravité de vos actes".

"Tu seras décapité et je réfléchis à la meilleure manière de le faire, à mon avis on va redoubler d'innovations, ce qui est sûr c'est que ta tête n'a plus rien à faire sur ton corps désormais". Courrier anonyme (extrait) envoyé au député Modem du Gard Philippe Berta.

Philippe Berta réagit, et affirme qu'il restera droit dans ses bottes : "Mon engagement pour la santé, le handicap et les 3 millions d’enfants porteurs de maladies rares ne me semble pas justifier cette haine inqualifiable"