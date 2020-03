Coronavirus : le Groupe de Secours Catastrophe Français distribue des masques dans le Nord-Pas-de-Calais

Face à la pénurie de masques et de gels hydro-alcooliques en France, le GSCF (Groupe de Secours Catastrophe Français) va distribuer près de 2.000 masques aux professionnels du Nord-Pas-de-Calais.

De nombreux professionnels sont en manque de gels hydro-alcooliques et de masques.

"On nous contacte tout le temps : des pharmaciens, des médecins, des policiers sont en manque de gels ou de masques", alerte Thierry Velu, le président du GSCF, le Groupe de Secours Catastrophe Français basé à Villeneuve-d'Ascq. Près de 800 masques ont déjà été distribués dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Face à la crise du coronavirus, le GSCF a décidé de mettre à disposition ses réserves de masques et de gels hydro-alcooliques à tous les professionnels qui restent en contact avec la population. Des médecins d'Aire-sur-la-Lys, une pharmacie de Gosnay ou encore le commissariat de Béthune ont pu bénéficier de dons de matériel.

Appel au don

L'association vient également de commander près d'un millier de masques et plus d'un millier de flacons de gel hydro-alcoolique pour les distribuer dans la région les prochains jours ou les prochaines semaines. Des confrères de la Voix du Nord ont ainsi pu en bénéficier et du gel pour les mains sera apporté à France Bleu Nord ce jeudi.

Cet investissement représente un coût important pour l'association. "Nous en avons pour 10.000 euros de matériels", détaille Thierry Velu qui appelle donc aux dons afin d'investir de nouveau et de poursuivre la distribution.

Si vous souhaitez aider et accompagner le GSCF, rendez-vous sur leur site : www.gscf.fr et si vous avez besoin de gel ou de masques, contactez-les par mail.