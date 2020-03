Coronavirus : le palais de justice au ralenti à Pau

Confinement oblige, le palais de justice est quasiment désert. Toutes les audiences sont renvoyées. On ne juge que les dossiers urgents, avec le moins de public possible. Le président annonce que le retard sera très dur à rattraper.

Le gouvernement a précisé ce jeudi matin, par ordonnance, les nouvelles dispositions sur la tenue des procès pendant cet état d'urgence sanitaire : plus de procès, sinon les urgences absolues et à huis-clos le plus souvent, même si chaque président d'audience peut décider d'une audience publique.

La justice reste donc au ralenti. Le président du tribunal judiciaire de Pau Jean-Pierre Boucher veille à la mise en place de ces dispositions, mais il s'inquiète aussi pour la suite. Les dossiers s'accumulent et le retard avec. Rien n'est jugé ou presque. Tout est renvoyé, et les délais de jugement vont s'allonger inexorablement.

Nous sommes en train d'accumuler un retard considérable. Et cela fait suite à un mouvement de grève de 8 semaines des avocats qui était aussi du jamais vu. On se demande comment on va rattraper tout ce retard

— Jean-Pierre Boucher le Président du tribunal judiciaire de Pau