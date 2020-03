Coronavirus : le palais de justice de Guéret suspend ses audiences

Pour éviter la propagation du virus, la justice se met aussi au ralenti comme l'ensemble des activités non indispensables dans toute la France. Les audiences sont renvoyées.

Plus de procès, sauf affaires urgentes

Les salles d'audiences du palais de justice de Guéret vont rester vides. "Jusqu'à nouvelle instruction, le site de la place Bonnyaud et le site de la rue des Tanneries ne reçoivent plus de public", explique le procureur Bruno Sauvage alors que l'ensemble des activités non indispensables sont désormais fermées.

"Toutes les affaires sont renvoyées et les personnes concernées recevront une nouvelle convocation. Pour toute question, il est possible de joindre le 05 87 56 20 87, standard ouvert de 9H à 17H." "Seules seront jugées les affaires urgentes, comme par exemple les comparutions immédiates." complète le procureur.